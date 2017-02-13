Правление Национального банка Украины определило новые критерии распределения банков на группы на 2017 год - банки с государственной долей, банки иностранных банковских групп и банки с частным капиталом. Об этом говорится в решении Правления НБУ от 10 февраля 2017 года № 76-рш, сообщает пресс-служба регулятора, пишет Укринформ.

"Согласно документу, предусмотрены следующие группы: банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или опосредованно владеет долей более 75% уставного капитала банка. Банки иностранных банковских групп (банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам. Банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка", - говорится в сообщении.

В первую группу вошли: "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Украинский банк реконструкции и развития" и "Расчетный центр".

Во вторую группу вошли: "Проминвестбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен банк Аваль", "ВТБ банк", "Кредобанк" и другие. В третью группу - "ПУМБ", "Диамантбанк", банк "Восток", "Новый банк" и другие.

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины. Группировка не будет применяться для надзорных целей.