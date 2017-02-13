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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРОЯЩАЯСЯ В ОСТРОВЦЕ БЕЛАЭС ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ПРОЕКТОМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МАГАТЭ
12:49 13.02.2017

Строящаяся в Островце у границы Литвы Белорусская АЭС (БелАЭС) является серьезным проектом, он предварительно отвечает стандартам безопасности, выдвигаемым Международным агентством по атомной безопасности (МАГАТЭ), заявил в интервью BNS один из руководителей МАГАТЭ, пишет delfi.lt.

Находящийся в Вильнюсе заместитель гендиректора и глава Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Хуан-Карлос Лентихо утверждает, что агентство в ходе миссии не рассматривало, должным ли образом была избрана площадка строительства БелАЭС, поскольку об этом агентство не просили, а у МАГАТЭ якобы нет полномочий требовать информацию.

"Мы предоставляем услуги помощи через экспертные или вспомогательные оценки и так далее. Однако это зависит от государства, выдвигающего просьбу, у нас нет инструментов для оказания давления или для того, чтобы потребовать у государства попросить наши услуги. Однако мы готовы предоставить свои услуги", - сказал BNS Х. К. Лентихо.

"Я был на строительстве в прошлом году, с моей точки зрения, это серьезный проект", - добавил он.

По его словам, Беларусь должна укрепить сотрудничество с Литвой, тем самым доказав, что готова обеспечить ядерную безопасность.

Комментируя то, что Беларусь избегает сообщать об инцидентах на стройплощадке, заместитель гендиректора МАГАТЭ заверил, что это не ядерные аварии, но агентство все равно поощряет извещения о таких событиях.

"Я думаю, что для соседних государств очень важно обеспечить близкое сотрудничество. Важно создавать каналы, которые бы облегчили получение информации, важной для собственных граждан. Я считаю, что ядерная безопасность - это ответственность стран: обеих - как владеющей ядерной станцией, так и соседних. Агентство поощряет близкое сотрудничество, консультации между странами, облегчение обмена информацией, что важно для защиты населения, если что-то случится", - сказал руководитель МАГАТЭ.

В середине января, после проведенной в Островце миссии представители агентства заявили, что Беларусь должным образом учла внешние угрозы, которые могут возникнуть для площадки АЭС. По мнению литовского правительства, агентство не оценило критериев выбора площадки, сейсмических исследований, влияние на окружающую среду.
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