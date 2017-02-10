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В УКРАИНЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ УШЛА НА ЭКСПОРТ - МИНИСТР
10:06 13.02.2017

Украина в 2016 году собрала 66 млн тонн зерновых, из них 27,5 млн тонн – экспорт. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

"По результатам 2016 года у нас рекордный урожай, 66 млн тонн. Из них экспорт – 27,5 млн тонн. В структуре экспорта продукция сельского хозяйства составляла 37,5%, в этом году – 41,4%. Прирост по валовым зерновым и зернобобовым к предыдущему году – 10%", - сказал Кутовой, которого цитирует Укринформ.

По его словам, одновременно наблюдается падение производства в животноводстве.

"Это негативная тенденция, я убежден, что благодаря нашей программе по квази-аккумуляции НДС нам удастся сдержать падение и нарастить те мощности, которые были", - отметил Кутовой.
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