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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ УШЛА НА ЭКСПОРТ - МИНИСТР
10:06 13.02.2017
Украина в 2016 году собрала 66 млн тонн зерновых, из них 27,5 млн тонн – экспорт. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
"По результатам 2016 года у нас рекордный урожай, 66 млн тонн. Из них экспорт – 27,5 млн тонн. В структуре экспорта продукция сельского хозяйства составляла 37,5%, в этом году – 41,4%. Прирост по валовым зерновым и зернобобовым к предыдущему году – 10%", - сказал Кутовой, которого цитирует Укринформ.
По его словам, одновременно наблюдается падение производства в животноводстве.
"Это негативная тенденция, я убежден, что благодаря нашей программе по квази-аккумуляции НДС нам удастся сдержать падение и нарастить те мощности, которые были", - отметил Кутовой.
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