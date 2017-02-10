Должностными лицами Россельхознадзора совместно МВД России в Брянской области на белорусско-российской границе 10 февраля было приостановлено движение партии – масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5% в количестве 1000 мест 20000 кг.

Как сообщает Россельхознадзор, данная продукция ввозилась в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, а предприятие производитель ОАО «Щучинский маслосырзавод» с 25 октября 2016 года находится под временным ограничения на поставки продукции в Российскую Федерацию.

Груз перевозился в антисанитарных условиях, в тентованном транспортном средстве, не поддерживающем температуру при транспортировке грузов и не оснащенном приборами измерения температуры.

«При этом стоит отметить, что белорусская компания ООО «Благодать» уже не однократно совершала подобные попытки ввоза продукции производства белорусских предприятий, находящихся под временными ограничениями, так буквально две недели назад данная компания пыталась ввести молочную продукцию производства ПУП «Калинковичский молочный комбинат», который с августа 2016 года также находится на временных ограничениях», - говорится в сообщении российского ведомства.

Задержанную продукцию планируется уничтожить.