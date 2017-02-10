ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДРАГОЦЕННОСТИ ИЗ ГОСХРАНИЛИЩА УКРАИНЫ ВЫСТАВЯТ НА ОНЛАЙН-АУКЦИОН
13:43 10.02.2017

ГП "СЕТАМ" (Система электронных торгов арестованным имуществом) подписало договор о сотрудничестве с государственным учреждением "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" о продаже через электронную площадку изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

"Еще в начале 2016 года между Министерством финансов Украины и специалистами ГП "СЕТАМ" были начаты консультации о возможности реализации драгоценностей, которые находятся на хранении в Государственном учреждении "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" через электронные торги. Длительность процесса объясняется необходимостью учесть все особенности реализации такой специфической категории товара, как драгоценности, ведь их стоимость может зависеть не только от веса изделий. с 1 января 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов о начале пилотного проекта по продаже драгоценностей через наш онлайн-аукцион. Сейчас нами уже подписан договор с Госхранилищем, начат процесс согласования перечня ценностей, которые будут реализовываться, и уже скоро первые лоты появятся у СЕТАМе", - сообщил генеральный директор предприятия Виктор Вишнёв.

По его словам, ранее реализация ценностей из Государственного хранилища происходила путем проведения публичных аукционов, что уменьшало потенциальную аудиторию участников.

"Долгое время продажи ценностей из Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней не было. Запуск нашего пилотного проекта позволит направить дополнительные средства от реализации драгоценностей в государственный бюджет. Эксперимент продлится до 1 июля 2017 года, поэтому, мы надеемся успеть провести несколько волн торгов. По результатам торгов Министерством финансов будет приниматься решение о целесообразности введения электронных аукционов на постоянной основе", - резюмировал Вишнёв.

СЕТАМ реализует арестованное имущество через сеть Интернет. Система работает на всей территории Украины с 2014 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2017
валюта курс
EUR 2.0260
USD 1.9028
RUB 3.2336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0260 -0.0177
USD 1.9028 -0.0098
RUB 3.2336 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0250 2.0290
USD 1.8980 1.9040
RUB 3.2250 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0680
EUR/RUB 62.5000 62.9000
USD/RUB 58.7000 59.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте