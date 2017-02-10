ГП "СЕТАМ" (Система электронных торгов арестованным имуществом) подписало договор о сотрудничестве с государственным учреждением "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" о продаже через электронную площадку изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

"Еще в начале 2016 года между Министерством финансов Украины и специалистами ГП "СЕТАМ" были начаты консультации о возможности реализации драгоценностей, которые находятся на хранении в Государственном учреждении "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" через электронные торги. Длительность процесса объясняется необходимостью учесть все особенности реализации такой специфической категории товара, как драгоценности, ведь их стоимость может зависеть не только от веса изделий. с 1 января 2017 года вступил в силу приказ Министерства финансов о начале пилотного проекта по продаже драгоценностей через наш онлайн-аукцион. Сейчас нами уже подписан договор с Госхранилищем, начат процесс согласования перечня ценностей, которые будут реализовываться, и уже скоро первые лоты появятся у СЕТАМе", - сообщил генеральный директор предприятия Виктор Вишнёв.

По его словам, ранее реализация ценностей из Государственного хранилища происходила путем проведения публичных аукционов, что уменьшало потенциальную аудиторию участников.

"Долгое время продажи ценностей из Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней не было. Запуск нашего пилотного проекта позволит направить дополнительные средства от реализации драгоценностей в государственный бюджет. Эксперимент продлится до 1 июля 2017 года, поэтому, мы надеемся успеть провести несколько волн торгов. По результатам торгов Министерством финансов будет приниматься решение о целесообразности введения электронных аукционов на постоянной основе", - резюмировал Вишнёв.

СЕТАМ реализует арестованное имущество через сеть Интернет. Система работает на всей территории Украины с 2014 года.