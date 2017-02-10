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В КЫРГЫЗСТАНЕ УТВЕРДИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
12:12 10.02.2017
Нацбанк Кыргызстана утвердил графический символ национальной валюты — сома.
"Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызской Республики — сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях", - говорится в сообщении регулятора.
Рисунок графического символа сома изображен на официальном сайте Нацбанка. Он состоит из буквы "с" и черточки под ним.
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