Нацбанк Кыргызстана утвердил графический символ национальной валюты — сома.

"Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам, небанковским финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать графический символ в качестве указания на официальную денежную единицу Кыргызской Республики — сом при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях", - говорится в сообщении регулятора.

Рисунок графического символа сома изображен на официальном сайте Нацбанка. Он состоит из буквы "с" и черточки под ним.