Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 17 февраля 2017 года.

Повестка дня размещена на сайте МВФ, пишет Укринформ.

В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Так, расписание заседаний совета составлен до 17 февраля, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. В феврале в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Португалией и Мальтой.