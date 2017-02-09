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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МВФ ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ ТРАНША ДЛЯ УКРАИНЫ
10:49 10.02.2017
Вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, которая расписана до 17 февраля 2017 года.
Повестка дня размещена на сайте МВФ, пишет Укринформ.
В уже сформированную повестку дня работы Совета директоров МВФ не был внесен вопрос оценки реформ, проводимых Украиной в рамках программы сотрудничества с МВФ.
Так, расписание заседаний совета составлен до 17 февраля, однако "украинский вопрос" в нем отсутствует. В феврале в МВФ запланировано рассмотрение вопросов сотрудничества с Португалией и Мальтой.
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