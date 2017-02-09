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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВНОВЬ ВЫЯВИЛ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ КРУПНОЙ ПАРТИИ ГОВЯДИНЫ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЮ
09:02 10.02.2017

В период с 4 по 6 февраля 2017 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в пунктах принятия уведомлений «Красный Камень» и «Красная горка» запрещен ввоз более 37 тонн мяса говядины, выработанной белорусскими ПТУП “Любанский КООППРОМ” и ОАО «Могилевский мясокомбинат».

«При проведении ветеринарного контроля Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что отдельные полутуши имеют неудовлетворительное санитарное состояние, загрязнены механическими примесями. Кроме того, при осмотре мяса установлено его плохое обескровливание, наличие крови в крупных и мелких сосудах», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как пишет ведомство, несмотря на грубые нарушения, грузы сопровождались ветеринарными сертификатами, выданными Государственной ветеринарной службой Беларуси.
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