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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ПРОСЬБЕ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ОТ ГРАНИЦЫ ДО МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ
14:00 09.02.2017

Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны будет отслеживать продукцию от пункта пересечения административной границы до места реализации.

«Россельхознадзор озабочен увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявления несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности. Ранее белорусская сторона неоднократно говорила, что, по ее мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России. С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», - говорится в сообщении ведомства.

В российском ведомстве надеются, что это позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Для этого в специальном разделе информационной системы «Аргус» организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Беларуси.

Россельхознадзор проинформирует руководителей органов управления ветеринарией субъектов России и, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.

Россельхознадзор считает необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов. Это также это позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.
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