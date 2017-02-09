|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ПРОСЬБЕ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ОТ ГРАНИЦЫ ДО МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ
14:00 09.02.2017
Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны будет отслеживать продукцию от пункта пересечения административной границы до места реализации.
«Россельхознадзор озабочен увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявления несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности. Ранее белорусская сторона неоднократно говорила, что, по ее мнению, вся эта продукция является фальсифицированной и произведена на территории России. С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации», - говорится в сообщении ведомства.
В российском ведомстве надеются, что это позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».
Для этого в специальном разделе информационной системы «Аргус» организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Беларуси.
Россельхознадзор проинформирует руководителей органов управления ветеринарией субъектов России и, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.
Россельхознадзор считает необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов. Это также это позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
Курсы в банках
на 09.02.2017
Конвертация в банках
на 09.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте