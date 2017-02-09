В текущем году на Нововоронежской атомной станции (Россия) планируется обучение 159 белорусских атомщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нововоронежской АЭС, недавно белорусские специалисты посетили Нововоронежскую АЭС для получения опыта работы с противоаварийной документацией и проведения противоаварийных тренировок. Визит белорусских атомщиков состоялся в рамках реализации «Плана мероприятий Росатома по созданию инфраструктуры атомной энергетики Республики Беларусь на 2015-2017 гг.». В числе этих мероприятий семинары, совещания, технические туры белорусских специалистов на российские атомные станции с реакторами ВВЭР-1200, а также стажировка сотрудников Белорусской атомной станции в проектном офисе «Международный центр подготовки персонала» Нововоронежской АЭС.

В 2016 году в проектном офисе Нововоронежской АЭС прошли стажировку 72 работника Белорусской атомной станции. В 2017 году состоится 5 технических туров белорусских атомщиков на Нововоронежскую АЭС.

Во время технических визитов на российские АЭС и предприятия атомной отрасли белорусские специалисты знакомятся с проведением пуско-наладочных работ атомной станции, процедурой ввода в эксплуатацию полномасштабных тренажеров и их эксплуатацией, оценкой опыта эксплуатации стендов испытания и ремонта тепловыделяющих сборок, технологией обращения с имитаторами ТВС, с вопросами организации работы по охране окружающей среды и многими другими.

«В соответствии с требованиями государственных надзорных органов персонал атомной станции должен быть готов к ликвидации аварии и совершению противоаварийных действия ещё до пусковых операций на АЭС - к моменту завоза топлива. Поэтому наличие полного пакета противоаварийной документации является основным условием для получения лицензии на эксплуатацию энергоблоков атомной станции», - рассказал руководитель группы инженерной поддержки Белорусской атомной электростанции Дмитрий Завьялов.

Белорусская АЭС сооружается в Островецком районе Гродненской области по инновационному проекту с реакторами ВВЭР-1200 «поколения 3+». По этому же проекту в России сооружаются энергоблоки Ленинградской и Нововоронежской АЭС.