ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА В ПРОШЛОМ ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛА В РОССИЮ МЕНЕЕ 10% ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ - ГОССТАТ
11:49 09.02.2017

Объемы экспорта в страны Европейского Союза в 2016 году достигли 37,3% в общей структуре экспорта. Вместе с тем, в Российскую Федерацию экспортировали 9,8% продукции. Об этом на заседании правительства заявил председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер.

"Экспорт в страны ЕС увеличился на 3,1% и достиг уровня 37,3%. В абсолютных величинах это составляет 13,2 млрд долл.", - сказал Вернер, которого цитирует Укринформ.

В то же время, экспорт в Российскую Федерацию уменьшился на 27,4%, а в общей структуре экспорта составил 9,8%.

В Госстате отметили сокращение темпов падения украинского экспорта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2017
валюта курс
EUR 2.0490
USD 1.9225
RUB 3.2304
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0437 -0.0053
USD 1.9126 -0.0099
RUB 3.2403 +0.0099
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0400 2.0460
USD 1.9120 1.9160
RUB 3.2320 3.2440
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0000 63.3000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте