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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА В ПРОШЛОМ ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛА В РОССИЮ МЕНЕЕ 10% ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ - ГОССТАТ
11:49 09.02.2017
Объемы экспорта в страны Европейского Союза в 2016 году достигли 37,3% в общей структуре экспорта. Вместе с тем, в Российскую Федерацию экспортировали 9,8% продукции. Об этом на заседании правительства заявил председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер.
"Экспорт в страны ЕС увеличился на 3,1% и достиг уровня 37,3%. В абсолютных величинах это составляет 13,2 млрд долл.", - сказал Вернер, которого цитирует Укринформ.
В то же время, экспорт в Российскую Федерацию уменьшился на 27,4%, а в общей структуре экспорта составил 9,8%.
В Госстате отметили сокращение темпов падения украинского экспорта.
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