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ЕЭК РАЗРАБАТЫВАЕТ БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ДОПОЛНЕНИЕ К ТАМОЖЕННОМУ КОДЕКСУ ЕАЭС
12:04 08.02.2017

Комиссия совместно с уполномоченными представителями госорганов и бизнеса от стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрабатывает первоочередную нормативно-правовую базу, информирует ЕЭК.

Как сообщил сегодня в Москве на конференции «Актуальные вопросы таможенного администрирования в аспекте применения нового Таможенного кодекса ЕАЭС» министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов, нововведения вступят в силу одновременно с новым Таможенным кодексом Союза. База содержит 26 норм, которые Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС относит на наднациональный уровень. Без их реализации Кодекс не сможет заработать в полной мере.

Комиссия начнет публиковать проекты принятых решений для публичного обсуждения на своей официальной странице в сети Интернет с 13 февраля. Сроки обсуждения документов при этом будут сокращены, так как они готовятся, исходя из ранее обозначенного срока вступления в силу нового Кодекса – 1 июля.

По словам Мукая Кадыркулова, в целом Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС содержит в три раза больше компетенций, переданных в ведение Комиссии, чем действующий Таможенный кодекс. Это порядка 330 норм. По расчетам специалистов ЕЭК, для их реализации понадобится разработать порядка 100 решений.

Среди новых компетенций Комиссии – возможность инициировать разработку и принятие решений по определению классификации отдельных видов товаров. Ранее такие решения разрабатывались только по инициативе национальных таможенных служб.

Комиссия также будет определять особенности исполнения и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей, порядок совершенствования таможенными органами таможенных операций посредством информационных систем без участия инспектора, методы и особенности определения всех категорий товаров, образовавшихся на территории Союза в рамках таможенных процедур.

Кроме того, к компетенции ЕЭК отнесены нормы, которые сейчас регулируются международными соглашениями. Например, особенности перемещения товаров через таможенную границу Союза физическими лицами для личного пользования.

Предупреждая вопросы о затянувшемся подписании документа, Мукай Кадыркулов подчеркнул: «Комиссия рассчитывает, что подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС Республикой Беларусь – вопрос ближайшего времени. Документ содержит в себе ряд прогрессивных решений, в которых в равной степени заинтересованы все стороны. Мы рассчитываем, что получившийся свод правил обеспечит честный, прозрачный и умный механизм поступления товаров на общий рынок, а также повысит конкурентные преимущества наших товаров за рубежом».

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС содержит ряд принципиально новых положений, которые должны существенно упростить работу добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, стимулировав тем самым развитие экономики и торговли. Переход к единому таможенному регулированию позволит прозрачно и более эффективно работать в странах ЕАЭС, снизить издержки бизнеса. В числе ожидаемых плюсов – рост экспорта и упрощение поставок импортных товаров, необходимых для модернизации экономики. Ожидается, что применение лучших международных практик, исключающих воздействие «человеческого фактора», позволит существенно активизировать деятельность связанных с внешними рынками предприятий.
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