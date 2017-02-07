ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ДО 2018 ГОДА БУДУТ ПРИНЯТЫ 67 НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ЛЕКАРСТВ
09:28 08.02.2017

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до 2018 года будут приняты 67 «лекарственных» документов «третьего уровня», которые позволят обеспечить пациентов стран ЕАЭС безопасными лекарствами высокого качества.

Как сообщает ЕЭК, перечень и статус принятия комиссией актов по лекарствам рассмотрены на заседании профильной рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это ряд взаимосвязанных руководств и рекомендаций по производству и исследованию групп лекарственных препаратов, подготовке регистрационных досье.

Два из этих документов детально обсуждены членами рабочей группы: проекты Руководства по надлежащей практике культивирования, выращивания и сбора лекарственного растительного сырья и Руководства по валидации аналитических методик. Руководство по валидации, например, позволяет изготовителям проверить, насколько методы контроля качества лекарств способны обнаружить отклонения от заданного стандарта.

Российские фармацевтические производители ПАО Фармстандарт, ООО «Розлекс Фарм», ОАО «Гедеон Рихтер», представители профессиональных объединений предложили пилотный проект по регистрации на едином рынке ЕАЭС нескольких лекарственных препаратов. Это необходимо, чтобы отработать процедуры экспертизы и взаимодействия экспертных организаций государств-членов в рамках оценки досье лекарственного препарата.

Член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков в этой связи заявил о необходимости четкого взаимодействия в условиях единого лекарственного рынка между министерствами здравоохранения союзных стран, которые являются пользователями соответствующей информационной системы Комиссии, и министерствами связи, являющимися ответственными операторами.

Ассоциация зарубежных фармацевтических производителей представила вышедший из печати первый том документов комиссии по вопросам регулирования обращения лекарственных средств. В книге собраны все акты по производству и дистрибьюции лекарств, а также инспектированию на подтверждение соответствия Надлежащей производственной практики. Такое издание, как полагают члены рабочей группы, полезно фармпроизводителям: оно помогает получить доступ к документам в удобном формате, спланировать необходимые мероприятия для перехода на союзное регулирование при выпуске лекарств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
валюта курс
EUR 2.0481
USD 1.9178
RUB 3.2409
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0481 -0.0076
USD 1.9178 +0.0057
RUB 3.2409 -0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0450 2.0500
USD 1.9160 1.9220
RUB 3.2110 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0710
EUR/RUB 63.2500 63.9500
USD/RUB 59.2500 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте