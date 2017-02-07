ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ МОШЕННИЧЕСКИХ ПОСТАВОК ГОВЯДИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ
18:25 07.02.2017

В Курской области должностными лицами Россельхознадзора 6 февраля выявлено 7 тонн говядины, поступившей с территории Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов и признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (отсутствие клейм, маркировочных этикеток).

Как сообщает Россельхознадзор, мясосырье перевозилось в транспортном средстве с нарушениями ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, транспорт не был оборудован холодильным оборудованием.

Продукция изъята из оборота и направлена на уничтожение.

«Выявленное нарушение ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического и Российской Федерации при перемещении подконтрольных товаров из Республики Беларусь в Россию в очередной раз свидетельствует об отсутствии контроля со стороны областных ветеринарных служб Беларуси за товарами как вырабатываемых на белорусских предприятиях, так и перемещаемых по территории республики. Это также в очередной раз подтверждает оправданность и необходимость мер, предпринимаемых Россельхознадзором, в отношении ограничения поставок подконтрольных товаров с недобросовестных белорусских производителей», - говорится в сообщении российского ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
валюта курс
EUR 2.0481
USD 1.9178
RUB 3.2409
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0481 -0.0076
USD 1.9178 +0.0057
RUB 3.2409 -0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0430 2.0500
USD 1.9140 1.9180
RUB 3.2300 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.1000 59.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте