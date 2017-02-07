В Курской области должностными лицами Россельхознадзора 6 февраля выявлено 7 тонн говядины, поступившей с территории Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов и признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (отсутствие клейм, маркировочных этикеток).

Как сообщает Россельхознадзор, мясосырье перевозилось в транспортном средстве с нарушениями ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, транспорт не был оборудован холодильным оборудованием.

Продукция изъята из оборота и направлена на уничтожение.

«Выявленное нарушение ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического и Российской Федерации при перемещении подконтрольных товаров из Республики Беларусь в Россию в очередной раз свидетельствует об отсутствии контроля со стороны областных ветеринарных служб Беларуси за товарами как вырабатываемых на белорусских предприятиях, так и перемещаемых по территории республики. Это также в очередной раз подтверждает оправданность и необходимость мер, предпринимаемых Россельхознадзором, в отношении ограничения поставок подконтрольных товаров с недобросовестных белорусских производителей», - говорится в сообщении российского ведомства.