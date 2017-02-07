|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ МОШЕННИЧЕСКИХ ПОСТАВОК ГОВЯДИНЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ
18:25 07.02.2017
В Курской области должностными лицами Россельхознадзора 6 февраля выявлено 7 тонн говядины, поступившей с территории Беларуси без ветеринарных сопроводительных документов и признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (отсутствие клейм, маркировочных этикеток).
Как сообщает Россельхознадзор, мясосырье перевозилось в транспортном средстве с нарушениями ветеринарно-санитарных правил транспортировки. В частности, транспорт не был оборудован холодильным оборудованием.
Продукция изъята из оборота и направлена на уничтожение.
«Выявленное нарушение ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического и Российской Федерации при перемещении подконтрольных товаров из Республики Беларусь в Россию в очередной раз свидетельствует об отсутствии контроля со стороны областных ветеринарных служб Беларуси за товарами как вырабатываемых на белорусских предприятиях, так и перемещаемых по территории республики. Это также в очередной раз подтверждает оправданность и необходимость мер, предпринимаемых Россельхознадзором, в отношении ограничения поставок подконтрольных товаров с недобросовестных белорусских производителей», - говорится в сообщении российского ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
Курсы в банках
на 07.02.2017
Конвертация в банках
на 07.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте