В Dragon Capital считают, что в 2017 году соотношение государственного долга к ВВП несколько уменьшится - до 80%.

Как говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Укринформа, в декабре прошлого года госдолг Украины составлял $71 млрд, таким образом он отвечал 82% оценочного показателя ВВП на 2016 год.

"Государственный долг Украины (прямой и гарантированный) вырос на 5,1% м/м (+$3,4 млрд) в декабре и составил $71 млрд. В годовом измерении рост составил 8,3%, или $5,5 млрд. Таким образом, госдолг отвечал 82% оценочного показателя ВВП на 2016 г., повысившись c 79% на конец 2015 г.", - говорится в сообщении.

В Dragon Capital объясняют, что прыжке госдолга в декабре способствовало размещение 115 млрд грн ОВГЗ в национальной валюте, в том числе 107 млрд грн, выпущенных с целью рекапитализации национализированного Приватбанка, а также привлечение в бюджет $0,45 млрд от размещения валютных ОВГЗ.

"В результате национализации Приватбанка, расходы на которую на сегодня отвечали 4,5% ВВП, гривневая составляющая госдолга выросла на 25% г/г, до 581 млрд грн. В долларовом выражении рост гривневого долга был более умеренным - +10% г/г до $21,4 млрд из-за девальвации гривны (-12% г/г до 27,2 грн./$)", - добавляют в Dragon Capital.

По их текущему прогнозу, соотношение госдолга к ВВП несколько уменьшится в 2017 году - до 80%.

"Результаты нашего недавнего анализа указывают на то, что этот показатель продолжит снижаться и может в ближайшие пять лет опуститься ниже установленного МВФ предельного уровня (71% ВВП) - при условии стабильного экономического роста, стабильности валютного курса и сдержанной фискальной политики. Ключевым риском с точки зрения устойчивости долга является возможная девальвация гривны", - добавляют в Dragon Capital.