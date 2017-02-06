Международные резервы Украины на 1 февраля 2017 года составили $15 млрд 445 млн (в эквиваленте). В связи с временными сезонными факторами на межбанковском валютном рынке, а также необходимостью осуществления платежей по государственному долгу международные резервы за месяц сократились на 0,6%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что в январе динамика международных резервов была сформирована двумя источниками факторов.

"Во-первых, изменение объема международных резервов происходило путем проведения Национальным банком интервенций на межбанковском валютном рынке. В январе НБУ оставался на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Так, в начале текущего года, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы, временно усилился девальвационное давление на гривну. Поэтому НБУ за интервенциями на межбанковском валютном рынке Украины продал $235,8 млн, в том числе $3 млн - за интервенциями в форме запроса лучшего курса для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. При этом Национальный банк выкупил с рынка 157,8 млн, в том числе $11,0 млн - за интервенциями в форме запроса лучшего курса.

Во-вторых, отмечают в НБУ, из резервов на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $138 млн. Из них $42,3 млн - на обслуживание по государственным ценным бумагам ОВГЗ.

"По результатам месяца объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка", - сказано в сообщении регулятора.