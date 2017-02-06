Интеграция в информационной сфере, разработка общей научно-образовательной политики, а также влияние крупных инфраструктурных проектов на укрепление экономического сотрудничества в Евразии – эти и другие темы обсудили члены Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Как сообщает ЕЭК, в ходе заседания член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский отметил практическую составляющую работы Интеграционного клуба по развитию евразийской интеграции в экономике, промышленности, энергетике и сфере высоких технологий.

«В ЕАЭС развиваются научно-технические институты, внедряются механизмы, которые способствуют прогрессу в реальном секторе экономики: свои проекты представляют Евразийские технологические платформы, формируется индустриально-инновационная инфраструктура – технопарки, передовые научно-исследовательские объединения. Это, в том числе, позволит в ближайшее время отдельным отраслям, таким как станкостроение и машиностроение, перейти к очередному технологическому укладу», – подчеркнул Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК отметил важность создаваемого при МГУ Евразийского центра высоких технологий, поскольку «при его содействии мы сможем объединить научные, интеллектуальные, технологические, финансовые и кадровые ресурсы пяти наших государств для создания и применения в производстве новейших высоких технологий».

Участники дискуссии обсудили создание евразийского транспортного пространства и перспективы создания транспортной магистрали, в том числе в свете задач по выравниванию уровня развития регионов.

По мнению экспертов Клуба, согласованная работа в этих сферах будет способствовать углублению экономического взаимодействия на евразийском пространстве, обеспечит повышение конкурентоспособности стран Союза процессов евразийской интеграции, и в перспективе позволит сформировать более широкий интеграционный контур на фундаменте ЕАЭС.

Интеграционный клуб при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ –постоянно действующий консультативный орган при Председателе Совета Федерации ФС РФ. Основными задачами клуба являются изучение состояния и развития интеграционных процессов государств СНГ, вопросов функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также Евразийского экономического союза.

Члены клуба ведут подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы сотрудничества стран Содружества, развитию межгосударственного и межрегионального сотрудничества государств – участников СНГ, укреплению роли парламентов участников СНГ в развитии интеграционных процессов, содействуют созданию благоприятных условий для формирования единого культурно-образовательного пространства стран СНГ.