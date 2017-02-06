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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ФАРМАКОПЕЙНЫЙ КОМИТЕТ ЕАЭС НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВ
14:50 06.02.2017

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2-3 февраля состоялось первое заседание Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – важнейшего органа общего рынка лекарственных средств. Он должен разработать и подготовить к принятию единую Фармакопею Союза – основной свод требований к качеству лекарственных средств.

Как сообщает ЕЭК, в Фармакопейный комитет ЕАЭС входят лучшие эксперты в области фармации, фармацевтической и аналитической химии союзных стран.

Открывая заседание, член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков отметил значимость работы этого органа, который, по сути, начинает формировать высокие стандарты Фармакопеи Союза с учетом передовых мировых практик. Это значит, каждый пациент государств ЕАЭС гарантированно будет обеспечен безопасными лекарствами высокого качества.

Председателем Фармакопейного комитета стала профессор, доктор фармацевтических наук, директор центра фармакопеи и международного сотрудничества Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Российской Федерации Елена Саканян. Ее заместителями избраны заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Республики Беларусь Сергей Марченко и профессор, доктор фармацевтических наук, член Национальной академии наук Республики Казахстан, руководитель центра по разработке и совершенствованию Государственной фармакопеи Республики Казахстан и фармакопеи ЕАЭС Минздрава Республики Казахстан Ардак Тулегенова.

Елена Саканян подчеркнула, что в своей работе Фармакопейный комитет будет ориентироваться на лучшие мировые практики. Фармакопея Союза станет второй в мире региональной фармакопеей после Европейской. «Объединение фармакопейных стандартов государств ЕАЭС будет способствовать эффективному развитию евразийского рынка лекарственных препаратов», – уверена новоизбранный председатель. Она также сообщила участникам заседания, что представители Европейского директората по контролю качества лекарственных средств и Фармакопеи США выразили намерение участвовать в подготовке Фармакопеи Евразийского экономического союза в качестве наблюдателей.

С избранием руководителей Фармакопейного комитета завершилось его формирование. Фактически дан старт официальной работе Комитета в качестве наднационального объединения профессиональных экспертов международного уровня. Им предстоит в сжатые сроки провести масштабную деятельность по утверждению 189 общих фармакопейных статей (монографий), которые составят первый том Фармакопеи Союза.
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