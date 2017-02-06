|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ЭКСПОРТ МЯСА В РОССИЮ ПРОИЗВОДСТВА ФИЛИАЛА «СЕРВОЛЮКС-АГРО»
13:46 06.02.2017
Беларусь ввела ограничения на экспорт в Россию мясной продукции филиала «Серволюкс-Агро» белорусской компании «Серволюкс».
Как сообщает Россельхознадзор, ограничение было введено с 3 февраля из-за неоднократного нарушения «Серволюкс-Агро» микробиологических показателей в продукции. Данные нарушения были выявлены Россельхознадзором после исследования продукции предприятия, которая поступила в Россию.
Филиал «Серволюкс-Агро» был открыт в октябре 2006 года на базе РУП «Могилевская бройлерная птицефабрика» и занимается производством мяса птицы. Группа компаний «Серволюкс» в том числе занимается производством кормов и компонентов, поставкой оборудования для животноводства, производством и переработкой молока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
Курсы в банках
на 06.02.2017
Конвертация в банках
на 06.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте