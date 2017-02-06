Беларусь ввела ограничения на экспорт в Россию мясной продукции филиала «Серволюкс-Агро» белорусской компании «Серволюкс».

Как сообщает Россельхознадзор, ограничение было введено с 3 февраля из-за неоднократного нарушения «Серволюкс-Агро» микробиологических показателей в продукции. Данные нарушения были выявлены Россельхознадзором после исследования продукции предприятия, которая поступила в Россию.

Филиал «Серволюкс-Агро» был открыт в октябре 2006 года на базе РУП «Могилевская бройлерная птицефабрика» и занимается производством мяса птицы. Группа компаний «Серволюкс» в том числе занимается производством кормов и компонентов, поставкой оборудования для животноводства, производством и переработкой молока.