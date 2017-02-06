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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ОЖИДАЕТ В ЭТОМ ГОДУ ВСЕГО $1МИЛЛИАРД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
13:12 06.02.2017
В Национальном банке ожидают, что в 2017 году поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) будет составлять на уровне $1 млрд. Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ, пишет Укринформ.
"В 2017 году поступления ПИИ прогнозируются на уровне $1 млрд. Номинальное сокращение обусловлено тем, что в 2016 году львиная доля инвестиций направлялась на капитализацию банковского сектора в обмен на реорганизацию долга перед материнскими компаниями", - говорится в сообщении.
Ожидается также замедление темпов сокращения наличной валюты вне банков, благодаря росту реальных доходов населения, а также стабилизации ситуации на валютном рынке. В рамках официального финансирования ожидается поступление кредитов от ЕС в размере $1,3 млрд и $0,3 млрд от других доноров.
В результате профицит сводного платежного баланса в 2017 году ($1,1 млрд) вместе с чистым поступлением средств от МВФ по программе EFF ($4,6 млрд) дадут возможность обеспечить рост международных резервов до $21,3 млрд, или 4,5 месяца импорта будущего периода, отмечают в НБУ.
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