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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ В РОССИЮ ГОВЯДИНЫ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:02 06.02.2017
Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставку в Россию говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области, сообщает сайт ведомства.
Как поясняется, связано это с тем, что Россельхознадзор сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). Россельхознадзор обратился в Департамент по ветеринарному и продовольственному надзору Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений.
На обращение Россельхознадзора Департамент отказал в посещении этого предприятия и изменил статус в Реестре предприятий Таможенного союза с «Без ограничений» на «Временно ограничено».
Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО «Георгий и сыновья» только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской. Кроме этого, в ходе проведенной 03.02.2017 видеоконференции между Россельхознадзором и Департаментом глава ветеринарной службы Минской области Беларуси сообщил, что в ходе проведенной на указанном предприятии проверки были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производственную деятельность.
Формальное отношение со стороны ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб Беларуси к осуществлению контроля над отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Беларуси приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями.
Все это привело к введению ограничений на ввоз в Россию продукции таких белорусских предприятий как Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит».
При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм.
Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Беларуси мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское.
Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и России, а также материалов расследований по установлению причин по каждому факту нарушений вызывает недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области.
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