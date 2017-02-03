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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 80% БЕНЗИНА ИЗ БЕЛАРУСИ - ЭКСПЕРТ
12:34 03.02.2017
Украина получает около 80% всего импортного бензина из Беларуси, вторыми по значимости являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона. Об этом на пресс-конференции в четверг сказал эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
«Рынок поставок бензина очень диверсифицирован, мы видим 7-8 стабильных направлений. Самым крупным, безусловно, является Беларусь, на нее приходится около 80% импорта. Вторыми по значимости являются Литва, Польша, страны Средиземноморского региона», - сказал Куюн, которого цитирует Укринформ.
По его словам, по дизельному топливу рынок поставок более равномерный.
«Здесь позиции Беларуси - около 30-40%, украинские заводы - около 25-30%, Россия - около 20%. Я думаю, что в этом году поставки топлива из России возрастут», - подчеркнул эксперт.
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