Дефицит текущего счета платежного баланса в 2016 году увеличился до 3,4 млрд долларов. Рост дефицита был предопределен как сокращением экспорта товаров, так и возобновлением роста импорта. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"По итогам 2016 года дефицит текущего счета платежного баланса составлял 3,4 млрд дол. США", - идет речь в сообщении.

В НБУ отмечают, что увеличение дефицита было предопределено как сокращением экспорта товаров, так и возобновлением роста импорта. По итогам 2016 года объемы экспорта уменьшились на 5,2% - до 33,6 млрд дол. США. Импорт товаров за год увеличился на 3,8% до 40,4 млрд дол. США. В 2016 году произошел рост экспорта продовольственных товаров на 5,4%. Основным фактором роста было увеличение на 15,1% стоимостных объемов экспорта масла и семян масличных. Также существенно увеличились физические объемы экспорта зерновых. Однако из-за снижения мировых цен на зерновые культуры их стоимостные объемы были на уровне прошлого года.

В то же время экспорт по другим товарным группам сократился. Это было вызвано неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, особенно в первой половине года, действием торговых ограничений со стороны РФ и рядом других сдерживающих факторов (в частности внутренними транспортными осложнениями). Да, экспорт черных и цветных металлов снизился на 11,6%, минеральных продуктов - на 10,5%, продукции машиностроения - на 17,8%, химической промышленности - на 24,8%.

В географическом разрезе больше всего сократился экспорт в Россию (на 25,8%), часть которого в общем экспорте уменьшилась до 9,3%. Объем экспорта в страны ЕС увеличился на 2,4%, а его удельный вес в общем экспорте - до 31,9%.

В Нацбанке отмечают, что по итогам 2016 года значительно увеличились чистые поступления капитала согласно финансовому расчету (чистые заимствования) - до 4,6 млрд дол. США (по сравнению с 582 млн дол. США в 2015 году).

В целом, по итогам 2016 года платежный баланс был сведен с профицитом 1,3 млрд дол. США, по сравнению с 849 млн дол. США в 2015 году. Формирование профицита сводного баланса вместе с получением третьего транша от Международного валютного фонда (на сумму 1 млрд дол. США в эквиваленте) обусловили рост международных резервов до 15,5 млрд дол. США, который обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.