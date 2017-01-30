Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает недоверие главе ветеринарной службы Минской области Беларуси, с ведома которого осуществляются поставки в адрес российских получателей животноводческих товаров украинского и европейского происхождения под видом произведенных в Минской области.

Как сообщает сайт Россельхознадзора, ведомство сомневается в истинности белорусского происхождения продукции, отгружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область). В этой связи, Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований Евразийского экономического союза, направленной на исключение системных нарушений.

На обращение Россельхознадзора белорусская сторона отказала в посещении этого предприятия и изменении статуса в Реестре предприятий Таможенного союза с «Без ограничений» на «Временно ограничено».

Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО «Георгий и сыновья» только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской.

Должностные лица Россельхознадзора в Смоленской области при проведении контрольно-надзорных мероприятий запретили ввоз из Беларуси 19,5 т говяжьей печени, согласно документам выработанной белорусским предприятием ООО «Террамит» (Минская область).

При проведении ветеринарного контроля установлено, что на части полутуш имеются следы срезов ветеринарных клейм, что говорит о перемаркировке товара в целях сокрытия его происхождения.

При проведении ветеринарного контроля установлено, что на первичной упаковке (картонные короба) также имеются следы перемаркировки. Отдельные коробки находились в неудовлетворительном санитарном состоянии - были загрязнены механическими примесями, имели следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки.

По указанному факту Россельхознадзором с 28.01.2017 введены временные ограничения на поставки продукции ООО «Террамит» в Россию.

Этот случай в очередной раз подтверждает наличие на территории Минской области Беларуси мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское. Подобные действия вызывают недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области.

Недоверие Россельхознадзора к сертификации продукции должностными лицами ветеринарной службы Минской области способно привести к весьма негативным последствиям. Таким как: введение ограничений на продукцию предприятий Минской области, либо необходимость в выдаче сертификатов на продукцию предприятий Минской области исключительно за подписью директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, что можно считать предоставлением белорусской стороной безотлагательных гарантий в происхождении продукции, направляемой в Россию.