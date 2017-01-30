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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СЕРВИС КОМПЕНСАЦИЙ ДЛЯ АВИАПАССАЖИРОВ ЗАРАБОТАЛ В СТРАНАХ СНГ
13:00 30.01.2017
В странах СНГ начал работу немецкий сервис Wirkaufendeinenflug или WKDF, который помогает авиапассажирам получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса, сообщает AIN.
Принцип работы сервиса таков: пассажир оставляет заявку на сайте с указанием обстоятельств, которые возникли на рейсе. WKDF заключает с ним договор переуступки прав требования компенсации, после чего штат профильных адвокатов в судебном порядке добивается выплат от авиакомпаний. Компенсации подлежат все авиасообщения со странами Евросоюза.
Пока для жителей стран СНГ сервис доступен только на русском языке со службой поддержки в России. Телефоны контакт-центра для Украины, Беларуси и Казахстана обещают подключить немного позже.
По данным WKDF, в России и странах СНГ в 2016 году объем невыплаченных компенсаций от международных авиакомпаний составил около 200 млн евро. При этом 97% всех судебных исков против авиакомпаний WKDF выиграла.
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