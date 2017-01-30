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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВОДИТ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ РЯДА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:51 30.01.2017

Россельхознадзор констатирует учащение случаев обнаружения бактериальной загрязненности в продукции животного происхождения, поступающей на территорию России из Беларуси.

Как сообщает сайт ведомства, анализ несоответствий, выявленных при проведении лабораторных исследований данной продукции, показал целесообразность введения режима усиленного лабораторного контроля продукции следующих предприятий:

СЗАО «Серволюкс» Филиал «Серволюкс-Агро» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в субпродуктах птицы);

КСУП «Племзавод «Белорусский» (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в мясе птицы мороженном);

ЗПК Лунинецкое РАЙПО Филиал «Полесье» и ОАО «Мясокомбинат Кошелево» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине мороженной).
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