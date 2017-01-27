Иностранные инвесторы в 2016 году вывели из Украины дивиденды на $700 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины НБУ Дмитрий Сологуб.

"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на $700 млн", - уточнял он.

Сейчас регулятор готовит план репатриации дивидендов в 2017 году, пишет ЛІГА.net.

13 июня прошлого года Нацбанк одобрил покупку нерезидентами валюты для выплаты дивидендов за 2014-2015 годы. В июле-августе они с этой целью купили $234 млн.