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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫВЕЛИ ИЗ УКРАИНЫ $700 МЛН
12:32 27.01.2017
Иностранные инвесторы в 2016 году вывели из Украины дивиденды на $700 млн. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины НБУ Дмитрий Сологуб.
"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на $700 млн", - уточнял он.
Сейчас регулятор готовит план репатриации дивидендов в 2017 году, пишет ЛІГА.net.
13 июня прошлого года Нацбанк одобрил покупку нерезидентами валюты для выплаты дивидендов за 2014-2015 годы. В июле-августе они с этой целью купили $234 млн.
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