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ЕЭК ПОДГОТОВИЛА ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ГАЗА ЕАЭС
11:24 27.01.2017

Подходы к формированию программы общего рынка газа Евразийского экономического союза презентовал участникам проходившей в Вене (Австрийская Республика) 10-й Европейской газовой конференции член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов.

По словам министра ЕЭК, проект программы уже обсуждается на экспертном уровне и будет предложен для утверждения главам входящих в ЕАЭС государств до конца этого года. В основе проекта по созданию общего рынка газа лежит идея развития организованной биржевой торговли газом и обеспечения равного доступа к торгам всех участников рынка. Такой принцип позволит создать конкурентные условия на формируемом рынке и обеспечить прозрачность ценообразования на газ.

«На общем рынке газа Союза будут действовать все участники оптовых рынков государств - членов Союза и будет обеспечиваться транспортировка и поставка газа, как по прямым договорам, так и на биржевых торгах в требуемых объемах и направлениях», – отметил Адамкул Жунусов.

Как сообщает ЕЭК, реализация поставленных задач предполагает введение единых правил доступа к газотранспортным системам, прозрачных механизмов распределения свободных мощностей этих систем, правил взаимной торговли газом, а также гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере.

Создание общего рынка газа Союза планируется осуществить в три этапа.

Первый рассчитан до 31 декабря 2019 года. К этому сроку предполагается обеспечить гармонизацию законодательства государств ЕАЭС, унифицировать нормы и стандарты на газ, создать систему информационного обмена, разработать и согласовать единые правила доступа к газотранспортным системам.

На втором этапе, завершение которого ожидается до 31 декабря 2020 года, предполагается обеспечить функционирование одной или нескольких товарных бирж, на которых могут осуществляться торги газом, обеспечить недискриминационный доступ участников рынка к биржевым торгам и к газотранспортным системам.

На третьем этапе речь идет в том числе об обеспечении свободных поставок газа в требуемых объемах и направлениях. На этом этапе вступит в силу международный договор о формировании общего рынка газа. Третий этап планируется завершить не позднее 1 января 2025 года.

Запуск общего рынка газа в ЕАЭС будет способствовать росту числа участников рынка, а также снижению оптовых цен на газ для разных категорий потребителей. Кроме того, ожидается прирост инвестиций за счет развития газохимии и газификации новых регионов в странах Союза.
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