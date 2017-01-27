В Национальном банке надеются, что Украина вскоре подпишет меморандум относительно сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом на пресс-конференции сказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева, сообщает Укринформ.

"Мы все согласовали с Международным валютным фондом, сейчас в Кабинете министров дорабатывают некоторые технические вопросы. Поэтому я считаю, что очень скоро мы подпишем меморандум", - сказала Гонтарева.

По ее словам, не видно никаких предпосылок не получить следующий транш от МВФ, и у регулятора надеются в этом году получить 4 транша.

Напомним, вопрос дальнейшего финансирования Украины отсутствует в повестке дня заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, который расписан до 3 февраля 2017 года.