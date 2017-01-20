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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕСЕК ПОПЫТКУ ВВОЗА 7,5 ТОНН МЯСА ИЗ БЕЛАРУСИ БЕЗ ВЕТДОКУМЕНТОВ И ТТН
12:55 21.01.2017
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий с УМВД России по Псковской области, Псковской таможней приостановило движение автотранспортного средства под управлением гражданина Беларуси, проживающего в Брестской области.
Как сообщает Россельхознадзор, при осуществлении ветеринарного контроля в грузовом отсеке автотранспортного средства выявлена говядина в четвертинах, уложенная навалом, без ветеринарных и товаротранспортных документов, подтверждающих происхождение товара, маршрут его перевозки, дату производства. Помимо говядины, имеющей маркировку предприятия Беларуси 05-06-15-01, выявлен товар, на котором отсутствует маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара.
Транспортировка мясосырья осуществлялась с грубыми нарушениями правил перевозки, мясо уложено навалом на грязный картон.
Товар изъят из оборота и направлен на уничтожение в ООО «Ветсанэкология» (Псковская область).
При проведении выгрузки товара установлен его общий вес – 149 четвертин, 7512 кг, из которых 81 четвертина, 4265 кг имели маркировку предприятия 05-06-15-01, на 68 четвертинах 3247 кг маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала.
За 2016 год Управлением в рамках совместных с правоохранительными органами Псковской области мероприятий выявлено, изъято и уничтожено свыше 80 тонн некачественного и опасного мясосырья, а также рыбопродукции.
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