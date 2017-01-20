Баланс рынка сжиженного углеводородного газа в Украине в 2016 г. составил 1,45 млн т - это на 335,8 тыс. т или 30,1% больше по сравнению с уровнем 2015 года.

Рынок мог вырасти еще более значительно, однако резкие скачки цен летом и осенью оказали свой сдерживающий эффект на потребление этого топлива, сообщила Укринформу "Консалтинговая группа А-95".

"Баланс рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине в 2016 г. составил 1,45 млн т, что на 335,8 тыс. т (30,1%) больше по сравнению с уровнем 2015 г. Согласно данным аналитиков, в 2016 г. доля СУГ в общем балансе моторных топлив составила 15,1% по сравнению с 13% в 2015 г. При этом на автогаз пришлось более трети розничного рынка автомобильных топлив", - отметили эксперты группы.

По словам аналитика "А-95" Артема Куюна, рост рынка автогаза мог быть еще большим, однако резкие скачки цен летом и осенью 2016 г. оказали свой сдерживающий эффект на потребление этого топлива.

"За 2009-2016 г. потребление сжиженного газа в Украине выросло вдвое. При этом по итогу 2016 г. продажи автогаза в литраже практически сравнялись с бензином. По этому показателю Украина значительно опережает рынки соседних стран", - прокомментировал Куюн.

Согласно данным экспертов, в 2016 г. импортные поставки СУГ в Украину выросли по сравнению с 2015 г. на 50%, до 1,06 млн т, а их доля в объеме рынка составила 73% (в 2015 г. - 63%). Поставки из Беларуси сохранились на уровне 2015 г., а их доля снизилась до 16%. Таким образом, практически весь прирост импорта пришелся на российских производителей.

Растущий спрос на сжиженный газ в 2016 г. создал предпосылки для диверсификации поставок. Были реализованы железнодорожные поставки из Польши, Литвы, Швеции, Венгрии, Хорватии и Румынии. Осенью 2016 года впервые в истории Украины компания "Газтрон-Украина" провела морские поставки СУГ.

"Цены на сжиженный газ на международном рынке остаются сравнительно низкими, что в комплексе с невысокой налоговой нагрузкой создают предпосылки для дальнейшего роста объемов потребления в Украине", - считает Куюн.