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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОДУКЦИЮ В ЕС ИМЕЮТ ПРАВО ПОСТАВЛЯТЬ 277 УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:35 21.01.2017
На сегодня 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в страны Европейского Союза. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом в рамках Глобального форума по продовольствию и сельского хозяйства в Берлине, сообщает Укринформ.
"На сегодня уже 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в Европейский Союз. Мы продолжаем активную работу для расширения экспортного потенциала Украины, и многосторонние встречи в рамках Глобального форума являются эффективным инструментом для достижения этой цели", - отметил министр.
Во время встречи были обсуждены возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, увеличения экспорта молочной продукции и продукции животного происхождения. Стороны обменялись мнениями об экспорте продукции животного происхождения и согласились в исключительной важности ее качества и безопасности.
Кутовой проинформировал европейского чиновника о ходе реформирования молочного производства и соблюдении производственных процедур.
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