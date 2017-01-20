На сегодня 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в страны Европейского Союза. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом в рамках Глобального форума по продовольствию и сельского хозяйства в Берлине, сообщает Укринформ.

"На сегодня уже 277 украинских предприятий имеют право поставлять свою продукцию в Европейский Союз. Мы продолжаем активную работу для расширения экспортного потенциала Украины, и многосторонние встречи в рамках Глобального форума являются эффективным инструментом для достижения этой цели", - отметил министр.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС, увеличения экспорта молочной продукции и продукции животного происхождения. Стороны обменялись мнениями об экспорте продукции животного происхождения и согласились в исключительной важности ее качества и безопасности.

Кутовой проинформировал европейского чиновника о ходе реформирования молочного производства и соблюдении производственных процедур.