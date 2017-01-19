Объемы сельскохозяйственного производства в Украине по итогам 2016 г. выросли на 6,1%. По сравнению с падением на 4,8% в 2015 году. Об этом сообщает Государственная служба статистки Украины.

По данным Госстата, рост производства продукции растениеводства составил 9,7%, а в животноводстве наоборот зафиксирован спад на 2,6%, пишет ЛІГА.net.

Ведомство уточняет, что рост сельхозпроизводства был достигнут в основном за счет сельскохозяйственных предприятий (+9,8%), в то время как в частных хозяйствах населения рост производства составил всего 1,5% по сравнению с итогами 2015 г.

Также отметим, что рост сельскохозяйственного производства отмечен во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Запорожской областей (спад, соответственно, на 4,1% и 1,6%). А наилучшие показатели зафиксированы в Луганской (+18,7%), Винницкой (+17,5%) и Житомирской (+15,7%) областях.

Вышеуказанные данные приведены без учета временно оккупированных территорий и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, ранее сообщалось, что урожай 2016 г. стал рекордным в истории Украины.