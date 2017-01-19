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ЕЭК ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ
11:34 19.01.2017

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о порядке добровольного согласования государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Комиссией разбирательств, связанных с их предоставлением. Документ направлен в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Как сообщает ЕЭК, положения проекта соглашения предусматривают право союзных государств на добровольное согласование с ЕЭК специфических субсидий. Также страны могут обращаться в Комиссию для проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий при наличии свидетельств об ущербе отрасли национальной экономики.

Следуя документу, ЕЭК будет принимать решение о согласовании предоставления специфической субсидии на основе анализа на ее соответствие критериям допустимости или недопустимости.

«Таким образом, обратившееся в ЕЭК государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры со стороны любого из государств ЕАЭС», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Кроме этого, страны Союза также смогут обращаться в ЕЭК о проведении разбирательства в отношении промышленных субсидий.

«Разбирательства комиссии – это механизм, альтернативный расследованиям на национальном уровне, поскольку государства по-прежнему сохраняют право их инициировать в соответствии с Договором о ЕАЭС. В этом случае Комиссия выступает третьей незаинтересованной стороной, что обеспечит объективный анализ всех аспектов предоставления специфической субсидии», – подчеркивает министр.

Решение комиссии по итогам разбирательства будет обязательным для исполнения всеми государствами ЕАЭС.

Все предусмотренные соглашением процедуры являются прозрачными и обеспечивают возможность проведения консультаций между государствами Евразийского союза.

Работа государств и комиссии в соответствии с соглашением будет способствовать развитию взаимной торговли между союзными партнерами, добросовестной конкуренции на общем рынке ЕАЭС, а также стимулировать повышение инновационной активности и создания высокотехнологических производств в промышленных комплексах наших стран.
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