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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГРАФИК 1-ГО КВАРТАЛА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТАВКУ 4 МЛН ТОНН НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ - "ТРАНСНЕФТЬ"
14:37 13.01.2017
График поставок нефти на 1-й квартал 2017 года предусматривает отгрузки в Беларусь в объеме 4 млн тонн, сообщил журналистам первый вице президент "Транснефти" Максим Гришанин.
"По Беларуси график на первый квартал предусматривает прокачку 4 млн тонн. Мы по нему работаем", - сказал Максим Гришанин, которого цитирует Финмаркет.
Ранее "Транснефть" сообщала, что график на 1-й квартал 2017 года предполагает поставку нефти в Беларусь в объеме 4,5 тонн.
Конфликт между РФ и Беларусью по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в 3-м квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. По данным Газпрома, в период с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.
Переговоры Москвы и Минска по поставкам нефти и газа продолжались все это время безрезультатно.
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