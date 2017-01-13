График поставок нефти на 1-й квартал 2017 года предусматривает отгрузки в Беларусь в объеме 4 млн тонн, сообщил журналистам первый вице президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"По Беларуси график на первый квартал предусматривает прокачку 4 млн тонн. Мы по нему работаем", - сказал Максим Гришанин, которого цитирует Финмаркет.

Ранее "Транснефть" сообщала, что график на 1-й квартал 2017 года предполагает поставку нефти в Беларусь в объеме 4,5 тонн.

Конфликт между РФ и Беларусью по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в 3-м квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. По данным Газпрома, в период с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.

Переговоры Москвы и Минска по поставкам нефти и газа продолжались все это время безрезультатно.