Тарифные квоты на импорт странами ЕС украинского меда на 2017 год уже исчерпаны. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, информирует Укринформ.

"Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров. Об этом свидетельствуют показатели использованных квот по состоянию на 11 января 2017 года. Например, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана", - отметила она.

Так, по состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт украинского меда европейскими странами (5200 тонн) исчерпаны на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар (поставлено 12 834 тонны при квоте 20 070 тонн), на 78% - на виноградные и яблочные соки (поставлено 9 373,6 т при квоте 12 000 т).

По словам Трофимцевой, за 2016 год были выбраны полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

"Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы в вопросах расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды", - отметила она.