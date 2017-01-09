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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТАЛ ИЗВЕСТЕН РАЗМЕР ТАРИФА НА ТРАНЗИТ НЕФТИ ПО БЕЛАРУСИ
13:54 09.01.2017
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году, поэтому в соответствии с правилом межправительственного протокола цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
МАРТ 5 января сообщил, что пока не согласовал с российской стороной тарифы на транзит нефти по территории Беларуси в 2017 году. При этом в постановлении ведомства от 30 декабря говорится, что принято решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, с февраля по март 2017 года.
"28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%", - сообщил представитель ФАС.
Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2017 год составляет 4%.
Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.
Представитель "Белнефтехима" 28 декабря заявил, что Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.
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