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ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС «ТРЕБОВАНИЯ К СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗАМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА» ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА – ГОССТАНДАРТ
15:32 06.01.2017

Технический регламент ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» вступит в силу 1 января 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, 8 января 2017 г. вступает в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №160 от 06.12.2016 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (TP ЕАЭС 036/2016)».

Оценка соответствия сжиженных углеводородных газов требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 будет осуществляться в форме декларирования соответствия. Документы об оценке соответствия ранее установленным обязательным требованиям, выданные или принятые до дня вступления в силу ТР ЕАЭС 036/2016, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2019 г. Производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с ранее установленными обязательными требованиями при наличии соответствующих документов об оценке соответствия допускаются до 1 июля 2019 г. Производство и выпуск в обращение продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу ТР ЕАЭС 036/2016 обязательной оценке соответствия, допускается без разрешительных документов и без маркировки национальным знаком соответствия до 1 января 2019 г. Обращение продукции в первом и во втором случае допускается в течение гарантийного срока ее хранения, установленного законодательством государства-члена.

Напомним, ТР ЕАЭС 036/2016 устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории ЕАЭС требования безопасности к сжиженным углеводородным газам, процессам их хранения, перевозки, реализации, утилизации, а также к маркировке.

Технический регламент распространяется на сжиженные углеводородные газы, выпускаемые в обращение и находящиеся в обращении на территории союза и предназначенные для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, а также моторного топлива для автомобильного транспорта.
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