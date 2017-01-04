Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5%, сообщает КАЗИНФОРМ со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,7%, непродовольственные – на 9,5%, платные услуги – на 6,1%.

С начала текущего года (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) повышение цен отмечено на чай на 38,9%, крупы – на 31,3%, яйца – на 20,3%, хлеб – на 17,2%, сахар – на 17%, кондитерские изделия – на 16,6%, овощи переработанные и консервированные – на 15,8%, картофель – на 15,6%, мясо птицы – на 13,8%, прохладительные напитки – на 13,2%, масло подсолнечное – на 11,8%, макаронные изделия – на 11,3%, фруктовые и овощные соки – на 10,7%, булочные и мучные изделия – на 10,6%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 17,7%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – 14,2%, товары личного пользования – 13%, моющие и чистящие средства – 12,3%, текстильные изделия – 11,2%, бытовые приборы – 11,1%, стеклянные и керамические изделия – 10,2%, автомобили – 9,2%, одежду и обувь – 9%. Дизельное топливо подорожало на 38,2%, сжиженный газ в баллонах – на 16,1%. Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 10,1%, пассажирского транспорта – на 7,2%, ресторанов и гостиниц, страхования, правовые – по 7%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6,8%, образования – на 6,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 5,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 25,2%, холодную воду – на 12,2%, вывоз мусора – на 11%, отопление центральное – на 8%, горячую воду – на 7,8% газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 7,5%, электроэнергию – на 6,1%.