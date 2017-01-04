Совокупный государственный долг Украины в ноябре сократился на 1,19%, или на 0,81 млрд долларов до 67,54 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 1 728,88 млрд гривен, или 67,54 млрд долларов против 1 742,64 млрд гривен, или 68,35 млрд долларов месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 65,506 млрд долларов, или 1 572,180 млрд гривен), пишут «Украинские новости».

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 464,55 млрд гривен против 1 476,61 млрд гривен месяцем ранее (по состоянию на 1 января - 1 334,3 млрд гривен).

При том прямой внешний долг за месяц сократился на 0,77%, или на 0,28 млрд долларов до 36,09 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 1,58% до 540,70 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 30 ноября 2016 года составил 264,33 млрд гривен, или 10,33 млрд долларов.

Как сообщалось, общий размер прямого госдолга по состоянию на конец 2015 года составил 1 333,860 млрд гривен (55,575 млрд долларов) против 947,030 млрд гривен (60,058 млрд долларов) на 31 декабря 2014 года.

При том прямой внешний долг за год вырос на 11,6%, или на 3,587 млрд долларов до 34,409 млрд, тогда как прямой внутренний увеличился на 10,2% до 508,001 млрд гривен.