По результатам 2016 года потребление природного газа Украиной уменьшилось всего на 4% и составило 30,3 млрд кубометров. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз", пишет Укринформ.

"В январе-декабре прошлого года природный газ для потребностей украинских потребителей импортировался только с территории Европы: Словакия – 9,1 млрд куб. м; Венгрия – 1,0 млрд куб. м; Польша - 1,0 млрд куб. м", - отметили в газотранспортной компании.

Для покрытия потребностей отечественного потребления использовался природный газ, импортируемый из Европы - 11,1 млрд куб. м и собственной добычи - 20,2 млрд куб. м.

В сравнении с показателями предыдущего года, отечественный добыча выросла на 1,5%, а импорт уменьшился почти вдвое.