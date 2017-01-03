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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЗА ГОД СОКРАТИЛА ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА НА 4%
10:17 04.01.2017
По результатам 2016 года потребление природного газа Украиной уменьшилось всего на 4% и составило 30,3 млрд кубометров. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз", пишет Укринформ.
"В январе-декабре прошлого года природный газ для потребностей украинских потребителей импортировался только с территории Европы: Словакия – 9,1 млрд куб. м; Венгрия – 1,0 млрд куб. м; Польша - 1,0 млрд куб. м", - отметили в газотранспортной компании.
Для покрытия потребностей отечественного потребления использовался природный газ, импортируемый из Европы - 11,1 млрд куб. м и собственной добычи - 20,2 млрд куб. м.
В сравнении с показателями предыдущего года, отечественный добыча выросла на 1,5%, а импорт уменьшился почти вдвое.
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