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НАЦБАНК УКРАИНЫ СНИЖАЕТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПРЕДЕЛЬНУЮ СУММУ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ С 150 ТЫС. ДО 50 ТЫС. ГРИВЕН
15:31 03.01.2017
С 4 января 2017 года в Украине размер максимальной суммы расчетов наличными по договорам купли-продажи между физическими лицами, а также по расчетам между физическими и юридическими лицами снижается со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен (примерно $1845).
Как сообщает Нацбанк Украины (НБУ), расчеты на сумму свыше 50 тыс. гривен должны осуществляться в безналичном виде путем перечисления средств на банковские счета, в том числе депозит нотариуса. При этом безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений.
«Установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. гривен не причинит неудобств гражданам и затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов и т.д.)», - подчеркивается в сообщении НБУ.
Сокращение предельной суммы наличных расчетов, по мысли разработчиков ограничительного документа, должно обеспечить стабильное поступление наличности в банки и ускорение развития безналичных расчетов.
В сообщении НБУ отмечается, что ограничение гражданам возможности проводить расчеты наличными деньгами соответствует принятым в Европе правилам. По данным НБЦ, в Испании максимальная сумма, которую один человек может заплатить другому наличными, равняется €2500, в Греции - €1500, во Франции, Португалии и Италии - €1000.
Контроль за соблюдением постановления НБУ о порядке проведения расчетов наличными деньгами возложен на налоговые органы.
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