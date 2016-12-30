СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

НАФТОГАЗ ПОЛУЧИТ ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА КРЕДИТА

13:59 03.01.2017 НАК "Нафтогаз Украины" подписалf кредитное соглашение на 478,285 млн евро со Всемирным банком по финансированию импорта компанией природного газа. Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. "Последняя подпись в этом году", - написал он. "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка), сообщает Укринформ. 30 ноября Кабмин предоставил Мировому банку госгарантии под обязательства "Нафтогаза".