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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАФТОГАЗ ПОЛУЧИТ ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА КРЕДИТА
13:59 03.01.2017
НАК "Нафтогаз Украины" подписалf кредитное соглашение на 478,285 млн евро со Всемирным банком по финансированию импорта компанией природного газа. Об этом в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Последняя подпись в этом году", - написал он.
"Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка), сообщает Укринформ.
30 ноября Кабмин предоставил Мировому банку госгарантии под обязательства "Нафтогаза".
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