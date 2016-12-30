|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РАДЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ ТАМОЖЕННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ
12:34 03.01.2017
Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС. Соответствующий законопроект №5627 зарегистрирован в парламенте, пишет Укринформ.
Документом предлагается ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС, для процедуры общего транзита при торговле товарами между Украиной и договаривающимися сторонами Конвенций ЕС (об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о единообразном режиме транзита) независимо от вида и происхождения товаров.
Предлагается также начать процесс адаптации Единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов Украины к Новой компьютеризированной транзитной системе, которая применяется договаривающимися сторонами конвенций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
Курсы в банках
на 03.01.2017
Конвертация в банках
на 03.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте