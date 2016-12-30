Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС. Соответствующий законопроект №5627 зарегистрирован в парламенте, пишет Укринформ.

Документом предлагается ввести в Украине таможенные декларации, соответствующие декларациям ЕС, для процедуры общего транзита при торговле товарами между Украиной и договаривающимися сторонами Конвенций ЕС (об упрощении формальностей в торговле товарами и Конвенции о единообразном режиме транзита) независимо от вида и происхождения товаров.

Предлагается также начать процесс адаптации Единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов Украины к Новой компьютеризированной транзитной системе, которая применяется договаривающимися сторонами конвенций.