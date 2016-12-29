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ЧАЭС БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
10:15 03.01.2017

Чернобыльская АЭС отказалась от использования природного газа и внедряет мероприятия по энергосбережению. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Укринформ.

В 2016 году на объектах ЧАЭС произошел переход централизованного теплоснабжения на электроснабжение, что позволило полностью отказаться от природного газа. Уже сегодня месячная экономия от принятых мер во время отопительного сезона составляет 6 млн грн.

К отопительному периоду 2016-2017 гг. котельная ЧАЭС обеспечивала тепловой энергией более 130 зданий и сооружений. Поскольку стоимость 1 Гкал тепла, производимого котельной, постоянно росло (от 600 грн/Гкал в 2011 до 2150 в 2015 году), а производство тепла снижалось (с 71000 Гкал в 2011 до 22000 в 2015 году), было принято решение оптимизировать систему теплоснабжения объектов промышленной площадки ЧАЭС. Это позволило снизить расходы на теплоснабжение и отказаться от использования природного газа.

После сравнительного анализа затрат на производство и транспортировку тепловой энергии до потребителей от котельной ЧАЭС было принято решение оптимизировать количество зданий и отдельных помещений, требующих обогрева", – говорится в сообщении.

Сейчас 32 здания обеспечены индивидуальными узлами теплоснабжения, что дало возможность повысить надежность работы всех технологических систем и значительно снизить себестоимость каждой полученной гигакалории тепла без ухудшения условий труда персонала. Промышленно-отопительная котельная остановлена и находится в резерве.
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