СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ В БЕЛОРУССКОМ ПИТЬЕВОМ МОЛОКЕ НАЛИЧИЕ СУХОГО МОЛОКА

11:54 30.12.2016 ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» при проведении лабораторных исследований партий молока ультрапастеризованного и стерилизованного производства белорусских предприятий, выявило наличие сухого молока, использование которого не было заявлено производителем. Как сообщает Россельхознадзор, нарушения выявлены в партиях товара белорусских предприятий ОАО «Милкавита», ОАО «Молочный мир», Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Сейчас предпринимаются меры по пресечению оборота некачественных партий продукции. В российском ведомстве отмечают, что в питьевом молоке не допускается наличие сухого молока и воды. В соответствии с ТР ТС 033/2013 нормализация молока по жиру должна осуществляться обезжиренным молоком, изготовленным из сырого коровьего молока, а не сухим молоком и водой.