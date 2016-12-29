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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ В БЕЛОРУССКОМ ПИТЬЕВОМ МОЛОКЕ НАЛИЧИЕ СУХОГО МОЛОКА
11:54 30.12.2016
ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» при проведении лабораторных исследований партий молока ультрапастеризованного и стерилизованного производства белорусских предприятий, выявило наличие сухого молока, использование которого не было заявлено производителем.
Как сообщает Россельхознадзор, нарушения выявлены в партиях товара белорусских предприятий ОАО «Милкавита», ОАО «Молочный мир», Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
Сейчас предпринимаются меры по пресечению оборота некачественных партий продукции.
В российском ведомстве отмечают, что в питьевом молоке не допускается наличие сухого молока и воды. В соответствии с ТР ТС 033/2013 нормализация молока по жиру должна осуществляться обезжиренным молоком, изготовленным из сырого коровьего молока, а не сухим молоком и водой.
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