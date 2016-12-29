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С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В СТРАНАХ ЕАЭС ВСТУПАЕТ В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОСНАЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ»
10:30 30.12.2016

С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности колесных транспортных средств» вступает в силу требование об их обязательном оснащении в союзных странах устройствами вызова экстренных оперативных служб. Речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС и принадлежащих к типу, оценка соответствия которого не была проведена до названной даты.

Как сообщает ЕЭК, требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.

«Обязательная установка на автотранспорте такого оборудования является важным этапом проводимой Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами Союза работы по дальнейшему повышению безопасности колесных транспортных средств», – заявил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии «тревожной кнопки» информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого «золотого часа», когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание. Оперативное оказание медпомощи и сохранение жизней, собственно, и является главной целью создания национальных систем вызова экстренных служб в союзных странах.

Отметим, что большинство типов транспортных средств, выпускаемых в обращение в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. Так, по информации Минпромторга России, к 20 декабря этого года все основные автомобильные бренды – от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию в Союз, – завершили либо завершают оснащение автомобилей «тревожной» системой.

Евразийский союз идет в этом вопросе на шаг впереди Европейского, где аналогичные требования вводятся только в апреле 2018 года. Но многие мировые бренды уже установили на производимых ими авто оборудование, предназначенное для работы соответствующих систем.

В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования. Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что, например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб.
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