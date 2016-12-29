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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОДОБРИЛА ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О МОНИТОРИНГЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ СОЮЗЕ РЫНКА ПРОМПРОДУКЦИИ
16:06 29.12.2016
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект Положения о проведении мониторинга рынка промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщает ЕЭК, мониторинг позволит союзным странам комплексно оценить рынок промпродукции Союза, в том числе в отраслевом разрезе. Будут определены соотношение отечественных и импортных товаров, роль каждого государства-члена во взаимной торговле и торговле с третьими странами, а также характер кооперационных поставок внутри ЕАЭС.
По итогам мониторинга комиссия разработает предложения по использованию государствами-членами потенциала рынка с учетом производственных и конкурентных возможностей предприятий государств ЕАЭС. В частности, будут определены те виды продукции и товары, которые производятся или могут производиться в одной стране Союза, а востребованы в другой союзной стране или странах, в том числе для замещения поставок из третьих государств.
Положение определяет сроки и порядок проведения Комиссией мониторинга рынка промышленной продукции, структуру и содержание доклада по его результатам. Подготовка таких докладов будет осуществляться Комиссией ежегодно для направления в правительства государств-членов и размещения на сайте.
Одобренный на заседании проект Положения представлен для последующего утверждения Советом Евразийской экономической комиссии.
Положение о проведении мониторинга рынка промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработано в соответствии с Протоколом о промышленном сотрудничестве (Приложение № 27 к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года) и пунктом 4.5.1 Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, утвержденных решением Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 года № 9.
Основные направления являются среднесрочным документом, рассчитанным на пять лет, и определяют направления и формы сотрудничества, правила взаимодействия, приоритетные отрасли, чувствительные товары, цели, задачи и механизмы взаимодействия государств-членов с использованием инструментов и механизмов взаимодействия, определенных статьей 92 Договора о ЕАЭС.
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