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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРОДЛИЛА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ВЫПУСКУ ТРАКТОРОВ И ОДОБРИЛА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТИЛОВОГО СПИРТА В ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЯХ
14:15 29.12.2016

Члены коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлили переходный период техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Как сообщает ЕЭК, изменения позволят продолжить производство и выпуск в обращение тракторов и их компонентов до 15 марта 2019 года при наличии действующих национальных документов об оценке соответствия, выданных или принятых до 15 февраля 2015 года.

Техрегламент устанавливает в Союзе единые обязательные для применения и исполнения требования к названным колесным и гусеничным тракторам и прицепам, обеспечения их свободного обращения в ЕАЭС. Документ распространяется и на вновь изготавливаемые и ввозимые компоненты тракторов и прицепов, влияющие на безопасность и выпускаемые отдельно.

Кроме того, на заседании коллегии ЕЭК одобрен проект изменений приложения № 1 к техрегламенту «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Предусматривается установление требований к содержанию метилового спирта в охлаждающих жидкостях не более 0,05% (массовая доля).

Техрегламент установил требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; отработанным смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям; продуктам, полученным в результате переработки отработанной продукции, прежде всего для защиты жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды.
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