|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ВЫСТУПИТ «ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ» В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
12:56 29.12.2016
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о порядке добровольного согласования станами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения комиссией разбирательств. Документ направлен в государства ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Согласно проекту, в 2017 году у стран ЕАЭС появится возможность добровольного согласования с комиссией специфических субсидий. Также государства Союза смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий.
Как сообщает ЕЭК, при поступлении обращения государства ЕАЭС о согласовании специфической субсидии ЕЭК будет проводить его анализ на соответствие критериям допустимости или недопустимости, определенным в соглашении. Окончательное решение по результатам анализа будет принимать коллегия ЕЭК.
Благодаря применению механизма согласования, обратившееся в ЕЭК государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры в отношении получателя согласованной с ЕЭК субсидии со стороны любого из государств Союза.
Кроме того, у стран объединения появляется право обращаться в ЕЭК для инициирования процедуры разбирательства в отношении предоставляемых промышленных субсидий при наличии оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ему ущерба. Такая норма станет альтернативным механизмом, поскольку страны сохраняют возможность начать расследование на национальном уровне в соответствии с договором о ЕАЭС.
Использование такого механизма, как разбирательство комиссии, где ЕЭК выступает третьей, незаинтересованной стороной, обеспечит независимый объективный анализ субсидии на предмет наличия или отсутствия ущерба, или угрозы его нанесения в результате предоставления специфической субсидии.
По итогам разбирательства Комиссия принимает обязательные для исполнения государствами ЕАЭС решения.
Механизмы согласования и разбирательства, которые содержатся в проекте соглашения, обеспечивают прозрачность действий Комиссии и открыты для всех союзных государств. Возможность проведения консультаций между государствами в ходе процедур позволит получить более широкий спектр рассматриваемой информации и принять решение на основе комплексного и всеобъемлющего анализа.
Все положения проекта соглашения направлены на формирование добросовестной конкурентной среды на общем рынке Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
Курсы в банках
на 29.12.2016
Конвертация в банках
на 29.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте