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ЕЭК ВЫСТУПИТ «ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ» В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СПОРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
12:56 29.12.2016

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о порядке добровольного согласования станами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения комиссией разбирательств. Документ направлен в государства ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Согласно проекту, в 2017 году у стран ЕАЭС появится возможность добровольного согласования с комиссией специфических субсидий. Также государства Союза смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий.

Как сообщает ЕЭК, при поступлении обращения государства ЕАЭС о согласовании специфической субсидии ЕЭК будет проводить его анализ на соответствие критериям допустимости или недопустимости, определенным в соглашении. Окончательное решение по результатам анализа будет принимать коллегия ЕЭК.

Благодаря применению механизма согласования, обратившееся в ЕЭК государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры в отношении получателя согласованной с ЕЭК субсидии со стороны любого из государств Союза.

Кроме того, у стран объединения появляется право обращаться в ЕЭК для инициирования процедуры разбирательства в отношении предоставляемых промышленных субсидий при наличии оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ему ущерба. Такая норма станет альтернативным механизмом, поскольку страны сохраняют возможность начать расследование на национальном уровне в соответствии с договором о ЕАЭС.

Использование такого механизма, как разбирательство комиссии, где ЕЭК выступает третьей, незаинтересованной стороной, обеспечит независимый объективный анализ субсидии на предмет наличия или отсутствия ущерба, или угрозы его нанесения в результате предоставления специфической субсидии.

По итогам разбирательства Комиссия принимает обязательные для исполнения государствами ЕАЭС решения.

Механизмы согласования и разбирательства, которые содержатся в проекте соглашения, обеспечивают прозрачность действий Комиссии и открыты для всех союзных государств. Возможность проведения консультаций между государствами в ходе процедур позволит получить более широкий спектр рассматриваемой информации и принять решение на основе комплексного и всеобъемлющего анализа.

Все положения проекта соглашения направлены на формирование добросовестной конкурентной среды на общем рынке Союза.
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